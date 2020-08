Fadila è stata ritrovata e sta bene

Si era allontanata da casa, a Soliera, dove vive con i suoi genitori, senza dire nulla, senza documenti e senza cellulare, senza dare informazioni sulla sua destinazione. Solo oggi, giorno del ritrovamento da parte dei Carabinieri, si è saputo che la ragazza aveva raggiunto Modena per poi passare due notti all'aperto in un parco di Modena, per poi rivolgersi spinta dalla fame, su indicazione di alcuni connazionali (lei è di origine marocchina), al centro diocesano 'Papa Francesco' di via Dei Servi a Modena. Da qui la segnalazione ai Carabinieri di Carpi che avevano lanciato l'appello nei giorni scorsi a chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento e che l'hanno raggiunta. La giovane sta bene e presto sarà riaccompagnata dai genitoriPer le ricerche della ragazza, allontanatasi senza documenti, soldi e cellulare, era scattatto il protocollo della Prefettura per la ricerca dispersi.