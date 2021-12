Fanano, presenta ai carabinieri il Green Pass di un altro: denunciato

Ieri i carabinieri sciatori di Fanano hanno multato un uomo che, nel corso di un controllo, all’atto dell’esibizione del green pass rafforzato, necessario per poter consumare alimenti all’interno di esercizi pubblici, ha esibito loro una certificazione valida, ma intestata ad altra persona. Per tale ultima ragione, è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica per sostituzione di persona.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.