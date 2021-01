Favoreggiamento immigrazione clandestina: arrestata 60enne marocchina

La Polizia di Carpi ha arrestato una donna di nazionalità marocchina di 60 anni, responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I fatti risalgono al 2008 quando la donna, con la collaborazione di un imprenditore locale, aveva contattato tre connazionali promettendo loro, dietro pagamento di una somma di denaro pari a 8.000 euro cadauno, di farli lavorare in Italia nel settore metalmeccanico. Aveva quindi fornito dichiarazioni mendaci agli enti locali al fine di agevolare l’ingresso in Italia dei tre stranieri ed il rilascio dei documenti necessari alla loro permanenza nel nostro territorio.

