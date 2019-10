Fermato dalla Polizia, reagisce con spettacolo assurdo: denunciato

Era in uno stato confusionale talmente avanzato da avere prima rischiato uno scontro con l'auto della Squadra Volante, effettuando una repentina retromarcia, e poi reagito in modo folle agli accertamenti dei Poliziotti. Una volta fermato ha dichiarato agli agenti che la sua auto era sempre stata ferma, poi li ha minacciati con un peluche di Mario Bros che spacciava come pericoloso. Ha raccontato di avere microcamere sparse dentro e fuori l'auto per filmare il controllo per lui sopra le righe dei poliziotti, poi si è sdraiato sotto l’auto per impedire al carro attrezzi di portarla via. Una sequenza di stranezze e di follie concluse con calci ad un agente ed il tentativo di mordere colui che con la persuasione prima e con la forza poi, lo ha fatto uscire da sotto l'auto. Una serie di azioni sconsiderate che hanno fatto scattare la denuncia nei suoi confronti. L’uomo è risultato positivo all’alcool test, con un tasso due volte superiore al consentito.