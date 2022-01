Ferrara, muore a 64 anni medico ancora in servizio

Tragedia nel ferrarese. È morto a 64 anni all'ospedale di Cona il medico copparese Roberto Marescotti: era ricoverato da settimane nella terapia intensiva dopo aver contratto il Covid.Marescotti era stato tra i protagonisti di numerose iniziative della protesta contro il Green Pass, ma da più fonti (come riporta oggi La Nuova Ferrara) pare si fosse vaccinato.Di recente aveva pubblicato un libro dal titolo ’Un mostro chiamato virus’ nel quale raccontava dello scoppio di una pandemia e di un viaggio nel passato per trovarne la cura. Durante la pandemia aveva aiutato molte persone a titolo gratuito e prescitto cure domiciliari. Marescotti era tutt'ora in servizio all’ospedale del Delta di Lagosanto.

