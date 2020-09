Fiamme nel parcheggio della Festa dell'Unità: tre auto distrutte

La chiamata con allarme incendio generatosi alle 22,30 di ieri sera nel campo adibito a parcheggio della festa dell'Unità in via Anesino a Modena, ha obbligato la centrale dei Vigili del Fuoco a dirottare da Campogalliano un mezzo ed una squadra impegnata in un altra emergenza. Una delle tante, contestuali, in quel momento per i Vigili. Fortunatamente, giunta sul posto, la unità con mezzo da Campogalliano, seguia da altre in arrivo a supporto da Carpi e Sassuolo ha 'solo' dovuto continuare il lavoro iniziato da tre Vigili del Fuoco che liberi dal servizio, all'interno della Festa, erano intervenuti con estintori. Le fiamme hanno intaccato e distrutto tre auto e danneggiate altre 4. Ma a quell'ora le auto presenti nel parcheggio erano tante di più e le conseguenze del rogo avrebbero potute essere molto maggiori. Fortunatamente nessun ferito. Cause da accertare.