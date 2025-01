Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna in occasione del “Festival dell’Oriente”, il più grande evento fieristico internazionale dedicato all'Oriente che coinvolge un elevato numero di artisti e operatori del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero.In particolare i militari del Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato 55 lavoratori in nero, per lo più di origine asiatica e impiegati nei settori della ristorazione e della cura della persona. Con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro è stata notificata ai titolari degli stand la maxi sanzione per il lavoro nero, che prevede il pagamento di una sanzione che va da un minimo di 1.950 euro a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore “in nero”: potranno essere erogate, pertanto, sanzioni complessive fino a 643.500 euro.

Allo stesso Ente è stata richiesta l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto il numero dei lavoratori in nero era di gran lunga superiore al 10% della forza lavoro rinvenuta al momento dell'intervento.L’operazione ha riguardato anche il delicato settore della sicurezza prodotti: in tale ambito sono state controllate molteplici attività commerciali, portando ad un sequestro di circa 324mila articoli non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo. Anche in questo caso è stata irrogata una sanzione per tali violazioni che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.Infine, sono state accertate 27 violazioni per la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, nel corso della vendita di alimenti e bevande nonché per la prestazione dei servizi alla persona, mentre quattro espositori avevano omesso completamente l’installazione del misuratore fiscale.