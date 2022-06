Finale, aggredirono un 15enne per derubarlo del portafoglio: arrestati

Ieri i carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno arrestato a Parma due ragazzi minorenni per tentata rapina in concorso. I due giovani, nella tarda serata del 19 aprile, nei pressi del luna park di Finale Emilia, avevano minacciato con un coltello e percosso un 15enne, per derubarlo del portafoglio. In quella circostanza, la vittima, aveva riportato delle lievi lesioni. Uno dei due indagati è stato condotto presso la Comunità pubblica per minorenni di Bologna, mentre al secondo la misura cautelare sarà applicata al momento della scarcerazione dall’Istituto penale minorile dove si trova già ristretto.