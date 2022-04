Finale, due 17enni picchiano e minacciano col coltello un 15enne

I due giovani, nella tarda serata di ieri, nei pressi del luna park di Finale Emilia, hanno minacciato con un coltello e picchiato un 15enne per derubarlo del portafoglio. Lievi le lesioni riportate dalla vittima.I militari di Finale stanno proseguendo le indagini per rilevare eventuali analoghi episodi ai danni di altre persone, la stessa sera o nelle giornate precedenti presso lo stesso parco divertimenti.

