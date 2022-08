Finale Emilia: anziano trovato morto nel suo letto, forse picchiato a sangue

Dai primi riscontri pare che il 74enne sia stato aggredito e picchiato fino a provocarne la morte. A letto, dove sarebbe stato sorpreso da due persone che sarebbero state viste allontanarsi nella tarda serata dalla casa dell'uomo, in via Volta, a Massa Finalese. Nei loro confronti sono scattate le indagini dei Carabinieri. Un fatto ancora contornato da tante domande senza risposta quello che nella mattinata oggi ha sconvolto la frazione di Finale Emilia e che ha registrato la morte, sembra a causa di violente percosse, di un uomo di 74anni, trovato senza vita nel suo letto, ieri sera.Notizia in aggiornamento

