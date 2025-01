Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un bambino di due anni è in terapia intensiva, prognosi riservata, al Policlinico. Con lui anche due fratelli, entrambi di dieci anni. È invece in Pediatria, con 30 giorni di prognosi, una sorella di 12 anni, la meno grave di tutti. Per bambino di due anni e uno dei due fratelli di 10 anni era previsto stanotte un intervento chirurgico d'urgenza. Tutti ricoverati al policlinico.Feriti anche mamma e papà ricoverati all'ospedale di Baggiovara.S.A. 33 anni il padre, A.B.I. la madre di anni 31.È il drammatico bilancio dell'ennesimo incidente sulla strada. In questo caso capitato alle di ieri sera canaletto di Finale Emilia sulla via per Modena all'incrocio con via Ceresa.