Finanza, evasione da 750mila euro da finta associazione no profit

La Finanza di Reggio Emilia ha smascherato un'impresa evasore totale, schermatasi dietro un apparente ente no profit. In particolare, i militari della Tenenza di Guastalla, al temine di una verifica fiscale condotta nei confronti di un'associazione organizzatrice di eventi, hanno scoperto redditi non dichiarati per oltre 638mila euro ed un'evasione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per circa 110 mila euro. Il soggetto economico verificato è stato costituito come ente “no profit” sotto forma di associazione con finalità di promozione culturale ed artistica.All’interno dello statuto sociale, infatti, l’associazione si prefiggeva lo scopo di diffondere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative, culturali, benefiche e filantropiche. L’associazione promuoveva campagne di prevenzione sociale contro l’abuso di alcol, pubblicizzando come nel corso degli eventi sarebbe stato distribuito materiale informativo e consegnati alcool test gratuiti.I controlli hanno evidenziato un utilizzo indiscriminato del patrimonio associativo da parte del legale rappresentante, il quale peraltro utilizzava il conto corrente dell’ente a solo scopo personale, destinando i fondi – ad esempio - a serate in discoteca, spese al ristorante, acquisti di abbigliamento sportivo e di prodotti di cosmesi, acquisto di bomboniere e palloncini in occasione di celebrazioni. Nel corso dell’attività ispettiva il responsabile legale della sedicente associazione, nel “vano” tentativo di giustificare gli introiti derivanti dall’attività commerciale posta in essere, ha esibito ai militari un documento che attestava falsamente come gli incassi non fossero da imputare alla propria “associazione”, ma ad altro “ignaro” soggetto.Inoltre si è accertato l’impiego “in nero” di un lavoratore e il pagamento del compenso in contanti. Per tale motivo è stata contestata la “maxi sanzione” e segnalata tale irregolarità all’Ispettorato del lavoro e agli altri Enti previdenziali ed assistenziali, INPS e INAIL.L’associazione è stata classificata come “evasore totale” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non avendo mai presentato la relativa dichiarazione annuale; mentre il responsabile legale dell’Ente “no profit” è stato denunciato per aver distrutto o occultato fatture e altri documenti fiscali, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e per aver formato un documento falso ed aver commesso il reato di sostituzione di persona, il tutto finalizzato ad ostacolare l’accertamento fiscale.