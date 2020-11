Finanza Modena, omesso versamento ritenute: sequestro da 240mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Modena hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo nei confronti di una società edile di San Prospero ora fallita fino a una somma di circa 500mila euro. L’operazione è scaturita da una complessa attività d’indagine, partita da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Il rappresentante legale della società aveva omesso di versare le ritenute operate ai dipendenti, per l’anno d’imposta 2016, per un importo complessivo di 413.286 euro. Le indagini patrimoniali effettuate dal Nucleo di oolizia economico-finanziaria di Modena, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio, hanno consentito di individuare 15 unità immobiliari, 2 terreni e disponibilità finanziarie per oltre 34mila euro riconducibili al legale rappresentante pro tempore della società che sono state sottoposte a vincolo cautelare in relazione al debito erariale non essendo stato possibile individuare in via diretta il provento del reato, tenuto conto che la società è stata dichiarata fallita.Le attività d’indagine hanno permesso sinora di requisire immobili e disponibilità liquide per un importo complessivo stimato in oltre 240mila euro.