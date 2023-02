Finanza Modena, sequestrati 7mila prodotti senza certificazioni

Inoltre, nel capoluogo le Fiamme Gialle hanno individuato due ambulanti che ponevano in vendita prodotti riportanti i loghi contraffatti di alcune squadre del campionato nazionale di calcio di Serie A e di famose case automobilistiche. In questo caso, gli oltre 400 pezzi rinvenuti, tra bicchieri e cappellini, sono stati sequestrati penalmente e i due venditori sono stati segnalati, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Modena in relazione alle ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi nonché ricettazione. La Procura ha convalidato il sequestro e aperto due procedimenti penali, allo stato nella fase delle indagini preliminari.

