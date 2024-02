Finto tamponamento con rapina a Modena: arrestate due magrebine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono due donne di origini magrebine le persone arrestate in flagranza per la rapina aggravata avvenuta il 12 febbraio alla Crocetta a Modena Le donne in compagnia di una terza persona in via di identificazione, avevano aggredito per strada una coppia di loro connazionali ai quali avevano sottratto con violenza un portafogli. A seguito dell’aggressione, le indagate si erano allontante sulla loro auto caricando sul cofano anteriore una vittima che aveva cercato di impedirne la fuga, il quale veniva trascinato per diversi metri per poi rovinare al suolo.I miltari grazie anche alla visione di alcune telecamere sono riusciuti a rintracciare e arrestare le due donne. La perquisizione dell’auto sulla quale si erano allontanate le arrestate ha permesso di recuperare il portafogli poco prima rapinato e sequestrare ulteriore merce di provenienza furtiva.



Le vittime hanno riportato lesioni importanti, tra cui una frattura pluriframmentaria di ulna e radio, con prognosi di 20 e 30 giorni di cure.

Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e applicato alle due indagate la misura cautelare degli arresti domiciliari.