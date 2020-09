Fiorano, schianto sulla Pedemontana: muore un motociclista

Schianto mortale questa sera, alle 20:20 sulla Pedemontana a Fiorano. L’impatto è avvenuto nella direttrice di marcia da Sassuolo verso Maranello, poco dopo il sottopasso della via Giardini. Coinvolti nello scontro un’autovettura Opel ed una moto Ducati. Il motociclista, di 74 anni, ha perso la vita. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, l'uomo è morto sul colpo. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Sassuolo e della polizia locale di Maranello. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario agli accertamenti tecnici.

