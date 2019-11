Fiorano: si rovescia con l'auto, muore 29enne di Maranello

Un 29enne ha perso la vita oggi pomeriggio, su strada via San Giovanni Evangelista, a Fiorano. Intorno alle 18 l'auto da lui condotta, una Peugeot grigia, avrebbe improvvisamente sbandato, uscendo di strada, colpendo l'aiula, rovesciandosi su un lato e finendo la propria corsa contro un palo. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato possibilità al giovane. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nella carambola l'auto ne avrebbe colpito un altra i cui occupanti hanno riportato alcune ferite non gravi