Formigine, denuncia di essere vittima di pirata della strada. Ma è ubriaco fradicio

Nel pomeriggio di ieri, gli operatori della Polizia Locale di Formigine, allertati dal 118, sono intervenuti in via Fossa per un sinistro, secondo la dichiarazione del giovane ciclista coinvolto.

Una volta sul posto, dove era presente già l'autoambulanza per le prime cure, la pattuglia ha notato la presenza di una bicicletta elettrica a terra, nella banchina a lato della carreggiata. Il conducente, un residente di Sassuolo di 27 anni, lamentava di essere stato urtato da un veicolo che poi si era dato alla fuga.

Le condizioni psico-fisiche dell'uomo e il suo racconto piuttosto generico, ma soprattutto le tracce della bicicletta sull'erba, dalle quali era possibile ricostruire una traiettoria lineare della stessa da bordo strada alla banchina senza deviazioni da urto, hanno indotto gli agenti ad approfondire la vicenda descritta.

Sono stati quindi effettuati i primi accertamenti tramite pre-test alcolemico, i quali hanno individuato un tasso alcolemico di 2.42 g/l, ben oltre il tasso consentito di 0,50 g/l.

È stato infine chiaro come il ciclista avesse perso il controllo del proprio mezzo, andando fuori strada e rovinando nella banchina.

L'uomo, trasportato all'ospedale di Baggiovara per le cure legate alla caduta, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tecnici quantitativi; è stato pertanto denunciato.