Formigine: esplosione all'ufficio postale, famiglia evacuata

Nessun ferito e, a quanto pare, nessun furto andato a segno, ma tanta paura nella notte in località Corlo di Formigine. Dove i residenti sono stati svegliati dal boato di un esplosione innescata da ignoti ai danni dello sportello bancomat del locale ufficio postale, in via Edison. Pare che l'esplosione non abbia provocato l'effetto auspicato per i malviventi (almeno 4 persone) che si sono dati alla fuga. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato il principio di incendio che aveva interessato il locale ufficio sul retro dell'edificio rispetto al bancomat e facendo temere per la famiglia che abita nell'appartamento sovrastante. In via precauzionale i residenti sono stati fatti uscire. Nessuno di loro è ferito. Completamente inagibile l'ufficio postale. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Formigine.