Formigine, giovani bloccano chiusura porta treno e picchiano capotreno

Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Formigine sono dovuti intervenire alla stazione ferroviaria, dove il comportamento di alcuni giovani aveva creato problemi sul convoglio regionale Sassuolo – Modena.I carabinieri intervenuti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando e successivamente segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni due ragazzi per interruzione di pubblico servizio e percosse nei confronti del Capotreno.Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi, con lo scopo di far salire sul treno anche un loro amico, avrebbero impedito la chiusura della porta di un vagone del convoglio, con conseguente intervento del Capotreno, con il quale avrebbero poi innescato una colluttazione colpendolo e provocandogli alcune escoriazioni al volto.La situazione ha comportato la soppressione del vettore e un ritardo nella tratta di circa due ore.

