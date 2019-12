Formigine, scoppia incendio, vicino di casa salva la vita ad anziana disabile

Danni ingenti all'appartamento al piano terra di una casa indipendente in via Stradella a Formigine, a causa di un incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri e che solo per l'azione di un coraggioso vicino di casa non ha portato a gravi conseguenze per chi si trovava all'interno dell'appartamento: due anziani fratelli e la loro badante.



L'allarme ai Vigili del Fuoco è scattato intorno alle ore 23. Le fiamme, che dai primi rilievi risulterebbero generati all'interno della stanza adibita a studio dell'appartamento, hanno provocato ingenti danni, ma alla vista del fumo e all'udire delle urlla provenienti dalla casa, ha fatto scattare l'azione di un vicino di casa, determinante nel trasportare l'anziana costretto a letto all'esterno dell'edificio dove è stata consegnata all'assistenza dei sanitari del 118 giunti sul posto.



I due anziani sono rimasti lievemente intossicati. Allo stato attuale l'appartamento è stato reso inagibile.