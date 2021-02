Formigine, senzatetto trovato morto in un casolare abbandonato

Ieri, alle 13.30 i carabinieri di Formigine e della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in un casolare abbandonato di Formigine dove era stato trovato una persona priva di sensi. Sul posto è stato fatto intervenire anche personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso di un cittadino ghanese sessantenne, irregolare in Italia, trovato adagiato nel proprio letto, un giaciglio di fortuna dove l’uomo, già sofferente di alcune patologie, sembrerebbe che vi avesse trovato riparo per il freddo da alcuni mesi.Ad accorgersi del suo decesso è stato un amico e connazionale che, non sentendolo da alcuni giorni e sapendo dove lui aveva trovato rifugio, è andato a cercarlo facendo la triste scoperta. Terminati gli accertamenti dei carabinieri e medico-legali, il corpo è stato traslato a Medicina Legale per esame autoptico. La morte sarebbe sopravvenuta mentre era nel letto.