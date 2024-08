Formigine, tentano di occupare la casa del consigliere Giacobazzi: fermati due extracomunitari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La casa di Magreta è la casa dove sono nato e dove mia mamma ha passato gli ultimi giorni di vita - spiega Giacobazzi -. Non posso che ringraziare chi mi ha avvisato ed i carabinieri di Formigine che questa mattina, in pochi minuti, hanno fermato i due extracomunitari'.'A Formigine è certamente e rapidamente da rivedere la risposta dell'Amministrazione comunale alla problematica sicurezza - spiega il consigliere leghista di Formigine Davide Romani -. Al di là dell'efficacia e della prontezza dell'operato dell'Arma, ci domandiamo come sia possibile che nel cuore della frazione e in pieno giorno accada una cosa tanto grave.

Dove siamo arrivati? Questi individui si apprestavano a violare una proprietà privata: un gesto, un reato odioso, lesivo dell'esistenza stessa delle persone. Forse per rubare? C'è da chiedersi allora cosa sarebbe potuto accadere se vi fosse stato qualcuno in casa o se fosse arrivato il legittimo proprietario. Forse per occuparla? Così da rendere impossibile tornare pienamente in possesso della propria abitazione, se non dopo quelli che sono veri e propri calvari. L'amministrazione è ancora convinta che si tratti di percezioni? Non si può più stare tranquilli neppure in paese, neppure alle 11 del mattino. E la prossima volta cosa accadrà? O meglio, cosa dovremo aspettare che accada prima di cambiare registro e avere più sicurezza?'