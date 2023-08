Esplosione in carrozzeria: due feriti gravi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'intervento di 4 squadre dei Vigili del Fuoco ha riportato l'incendio sotto controllo, ma l'esplosione dal quale è scaturito, pare in un forno dell'impianto, ha provocato gravi conseguenze su due addetti del reparto verniciatura, rimasti gravemente feriti.

Grave incidente sul lavoro questa mattina, poco prima delle ore 10, nel reparto di verniciatura della carrozzeria San Lazzaro, in località Fossalta, nella zona est di Modena. Per cause ora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, pare che il forno utlizzato nel reparto sia esploso. Gli effetti sui due addetti nel reparto verniciatura a pochi metri dal l'esplosione, sono apparsi subito gravi, tali da allertare anche l'elisoccorso che ha trasportato le due persone coinvolte all'ospedale.



Notizia in aggiornamento