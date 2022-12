Frana sulla Statale a Lecco, furgone distrutto dai massi: illesi gli occupanti

Tragedia sfiorata a Lecco. Enormi massi si sono staccati dalla montagna probabilmente a causa delle recenti precipitazioni e sono finiti sulla statale 36 direzione Lecco-Ballabio coinvolgendo un furgone.

Sono usciti dai finestrini i due uomini miracolosamente illesi nonostante il loro furgone sia stato investito dalle rocce.



Sono due uomini di 66 e 24 anni: sotto shock, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso all'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e i tecnici Anas. La strada è interrotta e l'unico collegamento con la Valsassina è ora garantito dalla vecchia provinciale.

Sulla provinciale si è deciso, al momento, di adottare per i veicoli pesanti diretti o provenienti dalla Valsassina, il senso unico alternato.

