Frassinoro, 24enne del Gambia occupa alloggio usato come seconda casa

Aveva di fatto occupato l'appartamento di Frassinoro usato come seconda casa da una famiglia, per questo un 24enne del Gambia è stato denunciato dai carabinieri. I fatti risalgono a ieri mattina quando i carabinieri della stazione di Frassinoro, sono stati avvisati della presenza sospetta di una persona in centro. Il comandante della Stazione ha quindi scoperto che all’interno di un’abitazione ad uso seconda casa, quindi non frequentemente abitata dai proprietari, si era abusivamente introdotto, forzando la porta d’ingresso, un 24enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.Lo straniero che aveva di fatto occupato l'abitazione, ha opposto resistenza ai militari intervenuti, sferrando loro calci e pugni. La perquisizione ha permesso di sequestrare anche una roncola. I reati contestati sono quelli di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.