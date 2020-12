Fugge all'alt, maxi inseguimento tra Modena e Sassuolo. Arrestato 29enne

Maxi inseguimento oggi pomeriggio intorno alle 16 tra Formigine, Modena e Sassuolo. Un uomo, alla guida di una Audi A3 in transito sulla via Giardini nord, non si è fermato all'alt della polizia locale di Formigine, cercando di investire l'agente, e si è dato alla fuga. La macchina in base ai dati del sistema di videosorveglianza risultava senza assicurazione. E' scattata così una vera e propria caccia all'uomo alla quale hanno preso parte gli agenti della polizia locale di Modena, i carabinieri e la polizia di Stato. Dopo oltre di mezz'ora di inseguimento a velocità elevata, l'uomo è stato fermato dai carabinieri a Sassuolo. Nonostante le manovre spericolate messe in atto dal fuggitivo, nessuno nell'inseguimento è rimasto ferito.Il conducente, ventinovenne campano proveniente dal reggiano, durante l'inseguinto ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina. E' risultato anche privo di patente di guida: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti e multato per le altre violazioni al codice della strada. Nella giornata di domani si svolgerà il rito direttissimo.