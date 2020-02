Furgone ariete sfonda portone di una azienda: maxi furto a Bomporto

Furto con spaccata questa notte alle 4 A Bomporto. I ladri hanno fatto irruzione in un magazzino di una ditta che si occupa di commercio all’ingrosso di profumi. I malviventi, ben organizzati, utilizzando delle transenne metalliche reperite in loco per bloccare la strada all’arrivo delle forze dell’ordine, hanno sfondato la saracinesca utilizzando un furgone come ariete, impossessandosi di vari colli contenenti profumi, da quantificare, fuggendo con due mezzi e facendo perdere le tracce. L’allarme e’ stato dato dalla vigilanza. Sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabieri di Modena e Carpi, che hanno avviato le indagini.