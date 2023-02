Furti auto a Mirandola, indagato un 65enne di Mantova

Dopo aver infranto con un frangivetro i vetri posteriori di autovetture parcheggiate presso la stazione ferroviaria di Mirandola, l'uomo si impossessava di parti dei veicoli.Nell'abitazione dell'indagato in provincia di Mantova sono stati trovati indumenti uguali a quelli utilizzati durante i furti, un frangivetro e varie parti di ricambio di automobili, compatibili con quelle oggetto di furto. Sono stati, inoltre, rinvenuti altri oggetti su cui sono in corso ulteriori approfondimenti per accertarne la provenienza illecita. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.

