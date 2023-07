Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel tardo pomeriggio di ieri la Squadra Volante è intervenuta presso l’Ospedale di Baggiovara, dove le Guardie Particolari Giurate in servizio di vigilanza alla struttura sanitaria avevano riferito della presenza di un uomo che era stato notato aggirarsi con fare sospetto al terzo piano della struttura nelle vicinanze di un distributore automatico di snack e bevande, dal quale era stato udito provenire un forte rumore metallico.Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto all’identificazione dell’uomo trovato nelle immediate vicinanze in possesso di due cacciaviti e due pinze, contenuti all’interno di uno zaino opportunamente sequestrati oltre alla somma di 500 euro in moneta.