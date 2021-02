Furto in un'azienda di Sassuolo, polizia recupera la merce

La Polizia ha recuperato un camion rubato in provincia di Ravenna e materiale, anch’esso compendio di furto, di proprietà di un’azienda di Sassuolo produttrice di forniture industriali. Nella serata del 2 febbraio, a seguito di segnalazione di un furto, la Squadra Volante si è messa subito alla ricerca dei ladri e, grazie anche ad una strumentazione GPS installata all'interno dei tubi in gomma con anima in metallo che erano stati rubati, è riuscita a tracciare i movimenti della merce, la cui ultima posizione risultava nel comune di Fiorano Modenese. Giunti in via Stazione a Fiorano, gli agenti hanno individuato un autocarro sospetto.

L'autista, accortosi della presenza della Polizia, nel tentativo di sottrarsi al controllo, è entrato nel cortile di una ditta, urtando con la parte destra della cabina il muro di cinta; quindi, ha abbandonato il mezzo ed è scappato nei campi. Dal controllo alla banca dati SDI, l'autocarro risultava appunto oggetto di furto a Ravenna. All’interno dello stesso sono state rinvenute stipate diverse matasse di tubo in gomma di proprietà dell’azienda di Sassuolo. Il materiale rubato e l'autocarro sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Sono in corso indagini per risalire all'identità del ladro.