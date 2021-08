Gallipoli: travolto e ucciso 21enne modenese. Automobilista positivo all'alcoltest

Tragedia a Gallipoli. Due turisti modenesi in vacanza a Gallipoli sono stati travolti mentre procedevano in sella alla loro bici da un'automobile la notte scorsa. Matteo Cassola, 21 anni, è morto nello schianto, l'altro ragazzo coetaneo è rimasto ferito (S.G.) e ora si trova ricoverato all'ospedale Sacro Cuore di Gesù. I due stavano rincasando dopo una serata trascorsa in un locale. Il fatto è accaduto attorno alle 4 sulla via che collega Gallipoli a Taviano. Alla guida dell'auto un uomo di 41 anni di Gallipoli alla guida di una Suzuki Alto. Il conducente dell'automobile sarebbe risultato positivo all'alcol test. Indagano i carabinieri.