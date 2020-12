Ghiaccio, scontro tra tre auto sul cavalcavia Cialdini: strada chiusa

Scontro poco fa sul Cavalcavia Cialdini a Modena. Causa il fondo stradale ghiacciato, tre auto sono entrate in collisione tra loro. I conducenti non hanno riportato ferite significative, ma la polizia municipale - giunta sul posto - ha dovuto chiudere momentanemante il cavalcavia per poter rimettere in sicurezza la strada. E un altro incidente si è verificato poco fa in via Emilia Est incrocio via Pica: un'autocisterna si è scontrata con un'auto. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e 118.