Atti che avevano portato alla denuncia, al processo e alla condanna dell'uomo, accusato di maltrattamenti e atti persecutori e alla revoca della potestà genitoriale. Nei suoi confronti era stato disposto dal tribunale provvedimento di allontamento. Provvedimenti che non avevano convinto l'uomo a rassegnarsi alla situazione. Al punto da ripetere i reati già contestati. Minacce e molestie nei confronti dell'ex coniuge e dei due figli minorenni continuavano tanto da generare in loro un grave stato d'ansia e paura e da fare temere per la loro incolumità. Al punto da fare scattare un ulteriore provvedimento restrittivo nei sui confronti: la carcerazione. Disposta dal dal pubblico ministero per atti persecutori. Con ordine di custodia eseguito dai carabinieri.