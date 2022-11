Giallo Concordia: attesa per test DNA, il marito sarà ascoltato in settimana

Settimana importante per le indagini. Verranno confrontate le tracce di DNA sui resti trovati sul luogo del ritrovamento del corpo e del corpo stesso

Sono attesi in settimana i risultati del test disposti dalla Procura della Repubblica di Modena del Dna sui resti carbonizzati di Alice Neri, la donna 32enne il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto la settimana scorsa in un'auto bruciata nelle campagne di Concordia e del loro confronto con altri oggetti personali rinvenuti sul luogo della tragedia. Area che nei giorni scorsi è stata oggetto di un sopralluogo dei pubblici ministeri Giuseppe Amara e Claudia Natalini oltre che, per la deposizione di fiori in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, dei sindaci Luca Prandini, di Concordia, e Maurizia Rebecchi, di Ravarino, comune dove viveva Alice Neri.





