Giallo in via Gerosa: la morte di una 28enne avvolta dal mistero

Sembrava una morte per cause naturali ma gli inquirenti si sono accorti che all’interno dell’appartamento di via Gerosa a Modena, dove questa notte è stato recuperato il corpo senza vita di una donna di 28 anni, pare conosciuta nel mondo della tossicodipendenza, qualcosa non andava. Dubbi e rilievi portati sul tavolo della Procura che sul caso, ancora avvolto dal mistero, ha aperto un fascicolo.



La donna, sulla cui morte sta indagando anche la medicina legale, sarebbe collegata a due persone, una coppia forse la stessa autrice nei giorni scorsi di una serie di reati commessi nel corso di diverse scorribande per le strade cittadine. A bordo di un furgone Doblò. Con il quale prima avevano commesso il furto di un’autovettura sottratta ad una 79 enne dopo averla tamponata e poi lo scippo ai danni di una signora di 69 anni, sempre in città. Una coppia che combacerebbe con quella bloccata questa mattina all’alba dalla Squadra Mobile di Modena. E che gli inquirenti avrebbero collegato alla ragazza trovata morta in via Gerosa all’interno dell’appartamento analizzato dai Carabinieri.



Collegamento confermato, ma è ancora no comment dalla procura sugli sviluppi del fascicolo aperto dal PM Katia Marino. Inquirenti al lavoro per unire le informazioni e gli accertamenti svolti nelle ultime ore da Carabinieri da un lato, intervenuti in via Gerosa, e Polizia di stato, dall’altro nell'individuazione della coppia. Uomo e donna per i quali potrebbe scattare a breve il fermo di polizia. Per un caso sui cui si attendono già dal pomeriggio importanti sviluppi