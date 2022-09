Giallo su violenza a ragazza in via Ciro Menotti

Nessuna conferma della Questura di Modena di un caso di violenza, e tantomeno denunce in tal senso ma sul caso sarebbero in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. La violenza, presunta, è quella che due uomini visti entrare ed uscire dall'accesso agli scantinati, avrebbero messo a segno la notte scorsa ai danni di una ragazza. In uno seminterrato di una delle palazzine con alloggi popolari in via Ciro Menotti a Modena. Alcuni residenti hanno riferito di urla di una ragazza allontanatasi con diverse escoriazioni e di due uomini, anch'essi allontanatasi.Notizia in aggiornamento