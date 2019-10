Giallo via Caruso, riprende corpo l'ipotesi dell'atto estremo

E’ l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore di carburante a Sassuolo sulla quale, in queste ore, si starebbe concentrando l’attenzione degli inquirenti per escludere definitivamente o meno l’ipotesi (che al momento starebbe sfumando), di omicidio, nel giallodi via Caruso. Un giallo che prende forma nell'ipotesi, non ancora supportata da rilievi, al centro del fascicolo della Procura della Repubblica, aperto contro ignoti per omicidio volontario. E delle indagini, coordinate dal PM Bombana, scattate contestualmente al ritrovamento, una settimana fa, in via Caruso, alla periferia nord di Modena, della Fiat Panda di Medardo Fili, 61 enne di Sassuolo, con all’interno un corpo completamente carbonizzato. Al punto da non consentirne il riconoscimento. Le analisi sulle ossa del corpo per accertare in via definitiva l’identità del sassolese si sono concentrate in queste ore anche su altri frammenti di oggetti recuperati nell’auto e salvati dalla distruzione delle fiamme.In particolare, la montatura di un paio di occhiali che ricondurrebbero all’uomo. Lo stesso 61enne sassolese ripreso mentre fa benzina in un distributore self service di Sassuolo. Nello stesso giorno della sua scomparsa e del ritrovamento della sua auto distrutta dalle fiamme.L’attenzione degli inquirenti si concentra sui fotogrammi registrati in quel distributore dove l'uomo si è fermato a fare benzina. Per accertare se quella sagome sfumata che si intravede all'interno dell'auto dalle immagini non così nitide delle telecamere, possa essere ricondotta ad una seconda persona. Forse una donna, forse una delle diverse che il sassolese era solito ad accompagnare da Sassuolo nelle zone più calde di Modena per la prostituzione di strada. Donna che il 61enne potrebbe avere accompagnato, lasciato in una zona della città, per poi avviarsi verso via Caruso con l'intenzione di mettere fine ad una esistenza fatta di solitudine e di debiti.Le analisi in corso di altre telecamere presenti nell’area modenese non mostrerebbero la presenza di altre persone. Ne all’interno dell’auto, oltre al 61 enne, né all’esterno nell’area di via Caruso dove poi l’auto è stata ritrovata. Elementi che nella bilancia ancora in movimento che vede sui due piatti da un lato l’ipotesi di omicidio e dall'altro di atto autodistruttivo dell’uomo, fanno propendere sempre più per quest’ultima ipotesi. Il pieno di benzina nell’auto a poche ore dal rogo potrebbe spiegare anche la quantità e la potenza devastante delle fiamme che hanno ridotto in cenere molti elementi a disposizione degli inquirenti. Ma su questo punto importanti risposte potrebbero arrivare già nelle prossime ore.Nella foto, l'auto del sassolese Medardo Fili, trovata bruciata in via Caruso