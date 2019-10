Giovani criminali crescono...in comunità: arrestati dopo folle notte

Il due ottobre scorso hanno aggredito e rapinato di 30.000 euro il titolare di una sala slot, per poi spendere tutti i soldi a Bologna, in costosi telefoni, ristoranti ed abbigliamento di lusso e taxi con i quali hanno scorazzato per la notte a Bologna e provincia.





Tutti i italiani, se non si considera l’origine africana di uno di loro. Hanno uno 14, due 17 ed un quarto 18 anni, ma nonostante la giovane età ognuno con aveva maturato negli ultimi 3 anni, un curriculum criminale certificato dalle banche dati, da delinquenti blasonati: dove abbondano violenze, furti, rapine, risse, danneggiamenti anche a luoghi religiosi e porto abusivo di armi. Non avevano rispetto di nulla e di nessuno ed erano pronti a tutto. Dopo essere stati allontanati dalle famiglie d’origine, due del modenese, una bolognese ed una di Forlì, da anni erano affidati a diverse comunità della bassa modenese, Mirandola e Medolla, dove vivevano. Ma dalle quali uscivano regolarmente per commettere reati di ogni tipo. A volte uscivano solo per fare un giro, rubavano auto, circolavano per il comune o la provincia e poi facevano ritorno in comunità. Spesso dopo avere commesso reati. Gravi.

Come la notte del due ottobre scorso. I quattro, in tarda serata, si danno appuntamento alla stazione di mirandola dove uno di loro chiama una amica di Concordia. I 5 iniziano a scorazzare in auto fino a quando decidono di fermarsi davanti ad una sala slot, in via Alessandrini, a Mirandola. Giocano alle macchinette poi fingendo un guasto attirano l’attenzione del gestore di origine cinese. Che viene aggredito minacciato di morte con un cacciavite e picchiato. L’uomo rimane a terra i due gli prendono le chiavi della cassaforte e rubano 30.000 euro.

La ragazza in auto, si sente male, la fanno scendere per loro inizia una notte folle, con a disposizione 30.000 euro. Vanno A Bologna. Comprano telefoni costosi, abbigliamento sportivo di lusso e pranzano in ristoranti stellati. Girano la città e la provincia su taxi. Un taxista racconterà ai carabinieri che si ispiravano ad un folle criminale visto in tv.

Attraverso geolocalizzazioni e filmati delle telecamere i Carabinieri sono già sulle loro tracce. In particolare di uno un 17 enne che si è recato a Forlì, forse dalla propria famigla d'origine. Lo bloccano il 4 ottobre.

Il giorno dopo, a San Felice i Carabinieri fermano, i due 17enni. Entrambi hanno già commesso furti, percosse e altri reati. Tutte scritte nel loro curriculum criminale

Il cerchio si chiude il 7 ottobre con la cattura del quarto componente, classe 2001, anche lui con precedenti per violenza privata e altri gravi reati

Per tutti, visti i precedenti, è da scattato il fermo per indiziato di reato. In attesa della convalida da parte del GIP. L'accusa è di rapina in concorso e violenza. La ragazza che Carabinieri quanto è successo, è stata indagata per favoreggiamento