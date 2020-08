Giro di spaccio in zona Musicisti: arrestato del Burkina Faso

Il 5 agosto la polizia ha arrestato un cittadino del Burkina Faso di 22 anni, residente a Modena. Nel corso di un servizio di osservazione in zona Musicisti, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno notato il ragazzo, in compagnia di alcuni coetanei, salire a bordo di un’auto e con fare sospetto allontanarsi dal gruppo in direzione Reggio Emilia.

Gli agenti hanno deciso di pedinare il veicolo fino a Rubiera, dove il ragazzo, che si presentava con una vistosa ingessatura al braccio sinistro (conseguenza, a suo dire, di una aggressione avvenuta a metà luglio a Modena), una volta sceso dal veicolo, è stato fermato e sottoposto ad un controllo con esito positivo. All’interno della borsa in suo possesso sono state rinvenute due buste in plastica contenente 180 grammi complessivi di marijuana.

Il 22enne, regolare sul territorio nazionale ed in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In esito al processo per direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.