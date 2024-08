Gli negano doppia dose di terapia: detenuto inveisce su infermiera e manda all'ospedale un agente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo aver inveito contro l'infermiera si è scagliato contro un agente in servizio di vigilanza al reparto colpendolo al volto tanto da rendere necessario il trasporto al Pronto Soccorso dal quale è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. 'La vicenda - affermano i responsabili sindacali - ripropone nuovamente le difficoltà in cui versa il sistema penitenziario italiano. Un aggressione ad un servitore dello Stato è un offesa alla nazione, un gesto vile e da censurare in quanto commesso in stato di detenzione all'interno di un carcere mentre si è soggetto ad un opera di risocializzazione

Uno scempio unico e senza appelli' - concludono Gennaro Caruso e Francesco Campobasso