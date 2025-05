Grave incidente stradale in via Araldi a Modena: giovane pedone travolta da un’auto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Grave incidente stradale in via Araldi a Modena: giovane pedone. Una giovane donna di 24 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 8:00 in via Araldi Antonio, nel quartiere San Lazzaro di Modena.



Secondo le informazioni a disposizione la dinamica presunta dell’incidente coinvolge un’autovettura che ha travolto un pedone. La vittima, una ragazza, ha riportato ferite importanti di natura traumatica ed è stata classificata con codice di gravità 3, un'indicazione di condizioni serie ma non critiche. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara (Sant’Agostino-Estense) per ricevere le cure necessarie.



Anche il conducente del veicolo è stato soccorso e trasferito presso lo stesso ospedale con una valutazione sanitaria analoga.



Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con un’ambulanza e un’automedica, oltre agli agenti della Polizia Locale di Modena, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.