Guastalla, malore improvviso: agente polizia locale muore al Comando

Tragedia oggi pomeriggio intorno alle 14 al Comando di polizia locale della Bassa Reggiana. Un improvviso malore ha ucciso l’assistente capo Nicola Folloni. Aveva 48 anni. L'agente della polizia locale si è accasciato a terra all'improvviso in ufficio: inutili i tentativi di rianimazione dei colleghi e dei sanitari del 118.



Nicola Folloni lascia la moglie Valentina Nasi, anche lei agente di polizia locale, la figlia Giulia, il fratello e la madre. 'Con sentimento di profonda commozione il Comune di Guastalla si unisce al lutto della famiglia Folloni per la prematura scomparsa di Nicola, agente del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Bassa Reggiana' - afferma l'amministrazione comunale.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.