Guasto alla caldaia, vigili del fuoco intervengono al Corni di Modena

Vigili del fuoco e polizia municipale al lavoro oggi pomeriggio all'Istituto Corni in via Largo Moro a Modena. Un guasto alla caldaia ha provocato un principio di incendio nell'edificio che ospita la scuola superiore con fumo visibile dal tetto. I vigili del fuoco, giunti sul posto hanno provveduto alle verifiche del caso. L'intervento si è concluso in meno di un'ora.