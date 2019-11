Guiglia, carabinieri sventano furto. Sequestro auto e arnesi da scasso

Questa notte a Guiglia i carabinieri della Compagnia di Sassuolo e del Nucleo investigativo di Modena sono interventi per un tentato furto presso un’abitazione di Rocca Malatina. I militari hanno poco dopo intercettato una Ford Focus e hanno provveduto ad intimargli l’alt ma la vettura, con quattro persone a bordo, si è data immediatamente alla fuga dando luogo ad un inseguimento che è durato diversi minuti. I malviventi braccati hanno preferito abbandonare l’autovettura e fuggire per i campi. Sono stati sequestrati numerosi arnesi che sarebbero serviti per commettere dei furti e il veicolo, attualmente oggetto d’indagine. Gli investigatori stanno risalendo all’identità dei malviventi, accusati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.