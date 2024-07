Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il tutto è partito dalla denuncia delle persone offese titolari di una ditta con sede a Guiglia, vittime di richieste estorsive da parte dei due indagati, di 47 e 26 anni, padre e figlio di origini albanesi, maturate nell'ambito di pregressi rapporti lavorativi.Le indagini, grazie anche alle dichiarazioni delle vittime, hanno accertato come i due indagati, dopo aver lavorato nel 2023 alle dipendenze di una ditta di macellazione, aprivano una loro analoga attività avvalendosi dell'iniziale supporto professionale dell'ex datore di lavoro, anch'egli di origine albanese, per l'inserimento nel locale mercato.Non trovando clienti e, pertanto, attraversando difficoltà economiche, i due indagati avevano iniziato ad avanzare ingiustificate richieste di denaro all'imprenditore con pesanti minacce anche di morte, rivolte sia alla vittima che a suoi parenti in Italia ed in Albania. I comportamenti minacciosi non erano cessati neppure in seguito alla consegna di denaro, quantificate in 2.000 euro a fronte di richieste per 10.000. I parenti dell'imprenditore persona offesa dal reato, a loro volta destinatari di ripetute e gravi minacce di morte, hanno così deciso di denunciare i fatti ai carabinieri.