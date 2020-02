Guiglia, si ribalta col trattore: muore pensionato 78enne

Tragedia oggi pomeriggio alle 13.30 in via Paderniano a Monte Orsello di Guiglia. Un anziano pensionato 78enne, alla guida del proprio trattore nel suo appezzamento di terra, cause corso di accertamento si è ribaltato con il veicolo. L'uomo è stato trovato morto dopo qualche ora. A fare la triste scoperta è stato infatti il figlio dell’anziano il quale non l’ha visto rientrare per pranzo ed è andato a cercarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della stazione di Guiglia che hanno proceduto agli accertamenti. La salma è stata inviata a Medicina legale per l'autopsia.