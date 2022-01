Ha finto di vaccinare 73 persone: medico di Ascoli finisce in carcere

E' accusato di aver gettato via 120 dosi di vaccino contro il Covid fingendo di somministrarle. Un medico di medicina generale, convenzionato con l'Asur di Ascoli Piceno, è finito ieri in carcere su ordinanza del gip con l'accusa di peculato e falso. Sempre secondo quanto emerso dalle indagini ha certificato 150 attestazioni di avvenuta somministrazione del vaccino a 73 persone, una delle quali è ora agli arresti domiciliari in quanto ritenuto l'intermediario tra il medico e pazienti.Tutti i Green pass ritenuti falsi sono stati sequestrati; ai soggetti interessati sono stati sequestrati anche telefoni cellulari e altro materiale che per la Procura di Ascoli sono utili per la ricostruzione degli esatti confini della vicenda. A carico di ognuno dei 73 soggetti possessori di Green pass falsi è ipotizzato il reato di falso in concorso con il medico, il quale è indagato anche per truffa aggravata ai danni dell'Asur riguardo gli emolumenti previsti per ciascuna dose somministrata.