Halloween a Modena, carabinieri scoprono altre 2 feste non autorizzate

Non solo il grande rave party di Modena nord. I carabinieri di Modena, durante i servizi attuati nel corso della notte di Halloween, hanno interrotto due feste non autorizzate a Bastiglia, all'altezza del Cantone, e Castelfranco Emilia, alle quali stavano partecipando centinaia di persone. Gli eventi erano stati preparati senza che gli organizzatori ed il personale di vigilanza lì presente avesse le necessarie autorizzazioni, nonché licenze per l'apertura di pubblici spettacoli.

