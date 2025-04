Il botto poi l'incendio in via Ganaceto: nessun ferito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un boato, seguito da un incendio, ha reso inagibile un appartamento al civico 90 di via Ganaceto, nel centro storico di Modena. L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, quando un forte botto, percepito nella parte nord del centro, ha fatto scattare immediatamente l’allarme.



Subito dopo il boato, un denso fumo si è alzato dalle finestre dell’appartamento, visibile anche a grande distanza. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido: nel giro di un’ora le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza.



Fortunatamente, al momento dell’ingresso nei locali, gli operatori hanno constatato che l’abitazione era vuota. Non si registrano feriti.